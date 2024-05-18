Возрастное ограничение 18+
В гипермаркете «Дом» на Высоцкого в Екатеринбурге вспыхнул пожар
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В гипермаркете «Дом» на Высоцкого, 50 в Екатеринбурге вспыхнул пожар. В телеграм-канале свердловского управления МЧС сообщают, что загорелось оборудование на складе.
Информация о пожаре поступила в 11.54, к месту происшествия тут же направили 45 специалистов МЧС на 14 единицах техники. В 12.51 огонь удалось локализовать на площади 60 квадратных метров.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших не поступало»,
– пишут спасатели.
Информация о пожаре поступила в 11.54, к месту происшествия тут же направили 45 специалистов МЧС на 14 единицах техники. В 12.51 огонь удалось локализовать на площади 60 квадратных метров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Новоуральске загорелся полигон с отходами
21 мая 2024
21 мая 2024