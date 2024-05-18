В гипермаркете «Дом» на Высоцкого в Екатеринбурге вспыхнул пожар





– пишут спасатели. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших не поступало»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В гипермаркете «Дом» на Высоцкого, 50 в Екатеринбурге вспыхнул пожар. В телеграм-канале свердловского управления МЧС сообщают, что загорелось оборудование на складе.Информация о пожаре поступила в 11.54, к месту происшествия тут же направили 45 специалистов МЧС на 14 единицах техники. В 12.51 огонь удалось локализовать на площади 60 квадратных метров.