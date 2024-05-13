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Два грузовика не смогли разъехаться на территории Талицкого района

19.23 Среда, 22 мая 2024
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Столкновение двух грузовых машин произошло сегодня, 22 мая, на территории Талицкого района Свердловской области. Для людей обошлось без травм, а вот транспорту потребуется ремонт.

Два грузовика не смогли разъехаться на 230 километре федеральной автодороги «Екатеринбург – Тюмень» утром, примерно в девять часов. Согласно предварительной информации, которой поделилась со СМИ областная Госавтоинспекция, водитель грузового автомобиля «Ситрак» в составе с полуприцепом, при движении не обеспечил постоянный контроль за управлением, допустил наезд на стоящее грузовое транспортное средство «Даф», тоже с полуприцепом. В результате столкновения из топливного бака «Ситрака» на проезжую часть вылилось топливо, что затруднило ликвидацию последствий аварий. Движение транспорта временно пришлось организовать только по одной полосе.

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области продолжают выяснять обстоятельства данного ДТП. В частности, нужно установить, почему водитель в какой-то момент утратил контроль в управлении «Ситрака».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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