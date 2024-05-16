В Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с «Газелью»





– сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Один пассажир автобуса получил травмы от разбитых стекол, в настоящий момент доставлен в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводят процессуальные действия. По факту автоаварии проводится проверка»,

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В Екатеринбурге на улице Варшавской, в районе 30-го дома, пассажирский автобус столкнулся со стоявшей на проезжей части «Газелью». В результате пострадал один из пассажиров.По данным издания «Инцидент Екатеринбург», в аварии пострадала девушка, предположительно, несовершеннолетняя.