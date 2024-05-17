Четырёхлетнего мальчика с мамой сбил водитель «Митсубиси» в Нижнем Тагиле





– сказали в пресс-группе. «Госавтоинспекция напоминает водителям, что, подъезжая к пешеходному переходу необходимо сбросить скорость и остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов. Также стоит помнить и пешеходам, что вступать на проезжую часть необходимо только после полной уверенности, что водитель вас видит и пропускает»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле на улице Липовый Тракт 35-летний водитель «Митсубиси Лансер» сбил 30-летнюю девушку, переходившую через дорогу с 4-летним сыном по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадал ребёнок.Авария, о которой идёт речь, произошла 20 мая напротив 9-го дома на Липовом Тракте. Мать мальчика отделалась небольшими ушибами, а вот её сыну потребовалась госпитализация. Его увезли в ГБУЗ СО «Детская городская больница» с травмами головы и различными ушибами корпуса тела, рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.В разговоре с автоинспекторами водитель утверждал, что не видел, как пешеходы выходили на дорогу. Мама пострадавшего мальчика в то же время заявила, что, когда она перед тем, как выйти на пешеходный переход, убедилась в безопасности и лишь после этого стала переходить. В результате на водителя административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества движения пешеходам.