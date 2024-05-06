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Работник вагона-ресторана похитил более 2 миллионов рублей у пассажира
Фото: УТ МВД России по УрФО
В Екатеринбурге оперативники транспортной полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты пассажира поезда №128 сообщением «Екатеринбург – Приобье». 40-летний работник вагона-ресторана был обвинен в похищении суммы более 2 млн. рублей.
По информации из материалов дела, потерпевший, житель ХМАО, отдыхал в вагоне-ресторане поезда. Подозреваемый, найдя подходящий момент, незаметно завладел банковской картой гостя ресторана. Он успел обналичить 1 800 000 рублей на станции Нижний Тагил и еще 300 000 рублей в Челябинске, после чего выкинул похищенную карту.
Потерпевший обнаружил хищение только на следующий день, когда прибыл в Екатеринбург. Обратившись в Линейный отдел МВД России, он зарегистрировал сообщение о произошедшем. Проведя оперативные мероприятия и проанализировав записи с камер наблюдения, полиция выявила личность злоумышленника и уже через сутки задержала его в том же поезде, который следовал в обратном направлении.
Подозреваемый признал свою вину и добровольно вернул похищенные деньги. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу, возбужденному по статье УК РФ о краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
По информации из материалов дела, потерпевший, житель ХМАО, отдыхал в вагоне-ресторане поезда. Подозреваемый, найдя подходящий момент, незаметно завладел банковской картой гостя ресторана. Он успел обналичить 1 800 000 рублей на станции Нижний Тагил и еще 300 000 рублей в Челябинске, после чего выкинул похищенную карту.
Потерпевший обнаружил хищение только на следующий день, когда прибыл в Екатеринбург. Обратившись в Линейный отдел МВД России, он зарегистрировал сообщение о произошедшем. Проведя оперативные мероприятия и проанализировав записи с камер наблюдения, полиция выявила личность злоумышленника и уже через сутки задержала его в том же поезде, который следовал в обратном направлении.
Подозреваемый признал свою вину и добровольно вернул похищенные деньги. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу, возбужденному по статье УК РФ о краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
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