Два человека пострадали в ДТП на ЕКАД

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне днём на 64-м километре ЕКАД произошла авария с участием трёх автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, 44-летняя водительница Nissan X-Trail отвлеклась от дороги и врезалась в стоявшую на обочине грузовую Howo T5G, вслед за чем её машину откинуло на ехавший в попутном направлении Mercedes С200. В результате аварии пострадали только пассажиры Nissan: 67 – летняя женщина, и 13 – летний мальчик. Их после ДТП увезли в больницу.В разговоре с автоинспекторами женщина объяснила, что она врезалась в грузовик из-за того, что её машину отбросило на него сильным ветром.