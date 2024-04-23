Накануне в уралмашевском пожаре погиб мужчина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На территории Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга накануне вечером, 23 апреля, горел жилой дом. Пожарным удалось вынести из горящей квартиры пожилого мужчину, но его сын погиб.Сообщается, что погибшему было сорок лет. Его престарелый отец не мог самостоятельно передвигаться и пользовался инвалидной коляской. Однако, именно его удалось спасти и даже обошлось без госпитализации. А вот его великовозрастный сын надышался обжигающего воздуха. Именно сильные ожоги дыхательных путей медики назвали причиной его гибели. Кроме того, у погибшего были обожжены конечности.Пожар возник во вторник вечером в высотном доме на улице Уральских Рабочих, что в жилом микрорайоне Уралмаш. Как удалось установить уже после того, как огонь был потушен, началось возгорание с дивана в квартире на втором этаже. Погибший мужчина лежал на этом диване в момент, когда пламя начало разгораться, то есть, в самом эпицентре пожара. Можно предположить, что он уснул с непотушенной сигаретой в руке — это одна из наиболее частых причин пожаров в жилых зданиях, наряду с неисправной проводкой или сломанными электроприборами.