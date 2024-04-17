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Вода в реке Туре стала грязнее в шесть раз
Фото: администрация городского округа Красноуральск
Вода в реке Туре в этом году, стала в шесть раз хуже, чем в прошлом, что сказывается на качестве воды, поступающей на насосно-фильтровальную станцию Красноуральска. Такое заявление сделали местные власти.
Власти сообщают, что МУП «КВП» – местное водоснабжающее предприятие – применяет «технологические решения» для сохранения качества воды: проводит промывку фильтров и сетей. Также было увеличено хлорирование воды перед подачей в разводящую сеть. Для контроля состояния воды пробы берутся каждый час.
Утверждается, что на текущий момент все основные показатели воды в норме, за исключением показателя «железо», который влияет на цветность воды.
«В связи с большим объёмом талых вод, попадающих в реку Тура в этом году качество воды в реке в шесть раз хуже, чем в предыдущий год»,
– говорится в сообщении администрации района.
Власти сообщают, что МУП «КВП» – местное водоснабжающее предприятие – применяет «технологические решения» для сохранения качества воды: проводит промывку фильтров и сетей. Также было увеличено хлорирование воды перед подачей в разводящую сеть. Для контроля состояния воды пробы берутся каждый час.
Утверждается, что на текущий момент все основные показатели воды в норме, за исключением показателя «железо», который влияет на цветность воды.
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