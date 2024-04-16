Три моста в Свердловской области закрыли из-за подтопления





– сказали в областном УГИБДД. «Перебраться через зоны подтопления в настоящее время возможно паромной переправой или на лодке. Путей объезда данных участков нет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области из-за подтопления закрыли три моста через реку Туру. Из-за этого несколько населённых пунктов оказались отрезаны от сети региональных дорог.Один из закрытых мостов находится у села Куминовское на дороге, ведущей к деревне Барбашина от трассы Байкалово – Туринская Слобода – Туринск. Второй мост у деревни Макуй на дороге, соединяющей её с той же трассой Байкалово – Туринская Слобода – Туринск. И третий мост в Туринской Слободе – на дороге в Решетникова и Сагай.