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Три моста в Свердловской области закрыли из-за подтопления
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области из-за подтопления закрыли три моста через реку Туру. Из-за этого несколько населённых пунктов оказались отрезаны от сети региональных дорог.
Один из закрытых мостов находится у села Куминовское на дороге, ведущей к деревне Барбашина от трассы Байкалово – Туринская Слобода – Туринск. Второй мост у деревни Макуй на дороге, соединяющей её с той же трассой Байкалово – Туринская Слобода – Туринск. И третий мост в Туринской Слободе – на дороге в Решетникова и Сагай.
«Перебраться через зоны подтопления в настоящее время возможно паромной переправой или на лодке. Путей объезда данных участков нет»,
– сказали в областном УГИБДД.
Один из закрытых мостов находится у села Куминовское на дороге, ведущей к деревне Барбашина от трассы Байкалово – Туринская Слобода – Туринск. Второй мост у деревни Макуй на дороге, соединяющей её с той же трассой Байкалово – Туринская Слобода – Туринск. И третий мост в Туринской Слободе – на дороге в Решетникова и Сагай.
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