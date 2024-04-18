В Нижнем Тагиле под колёса Nissan Qashqai угодил 60-летний мужчина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной 51-летний водитель Nissan Qashqai сбил 60-летнего мужчину, который сначала хотел перейти через дорогу на «красный», но, дойдя до середины проезжей части, передумал и пошёл назад.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, серьёзных травм мужчине удалось избежать. Он получил небольшие повреждения и после получения медицинской помощи был отпущен домой. У машины после столкновения с пешеходом оказался помят капот и разбито лобовое стекло.По словам водителя, он видел, как мужчина стал переходить через дорогу на красный сигнал светофора, но не ожидал, что он развернуться и пойдёт в обратную сторону. Из-за этого он слишком поздно применил экстренное торможение, не сумев избежать столкновения.