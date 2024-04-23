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В Невьянском городском округе подожгли сухостой

20.01 Вторник, 23 апреля 2024
Фото: МЧС по Свердловской области
Поджог древостоя стал причиной природного пожара на территории Невьянского городского округа. Злоумышленники неизвестны, их разыскивают.

Пожар возле села Киприно Невьянского городского округа произошёл вчера днём, 22 апреля. Горела сухая растительность, в том числе, небольшие деревья на участке Аятского лесничества. Общая площадь пожара составила почти полтора гектара.

Пожарные сообщение о возгорании получили примерно в 15.40 и выехали на тушение. Существовала опасность, что огонь уйдёт дальше в лес или перекинется на сельские строения. Но огнеборцам удалось предотвратить его распространение.

После того, как огонь был потушен, началась работа для пожарных дознавателей и работником лесничества. Ими было установлено, что пожар возник рукотворно — некто специально поджог древостой. Сейчас выясняются личности злоумышленников и устанавливается размер нанесённого лесничеству ущерба. В связи со случившимся, главное управление МЧС России по Свердловской области напомнило, что поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий — и уголовную ответственность.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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16:04 В свердловском ДИПе раскрыли подробности судебного разбирательствам, участком которого стал губернатор
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