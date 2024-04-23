В Невьянском городском округе подожгли сухостой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Поджог древостоя стал причиной природного пожара на территории Невьянского городского округа. Злоумышленники неизвестны, их разыскивают.Пожар возле села Киприно Невьянского городского округа произошёл вчера днём, 22 апреля. Горела сухая растительность, в том числе, небольшие деревья на участке Аятского лесничества. Общая площадь пожара составила почти полтора гектара.Пожарные сообщение о возгорании получили примерно в 15.40 и выехали на тушение. Существовала опасность, что огонь уйдёт дальше в лес или перекинется на сельские строения. Но огнеборцам удалось предотвратить его распространение.После того, как огонь был потушен, началась работа для пожарных дознавателей и работником лесничества. Ими было установлено, что пожар возник рукотворно — некто специально поджог древостой. Сейчас выясняются личности злоумышленников и устанавливается размер нанесённого лесничеству ущерба. В связи со случившимся, главное управление МЧС России по Свердловской области напомнило, что поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий — и уголовную ответственность.