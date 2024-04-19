Возрастное ограничение 18+
Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В свердловском управление МЧС предупреждают жителей региона о непогоде, которая ожидается в 24 и 25 апреля. В ближайшие два дня синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами, дождь со снегом и гололёдные явления.
Спасатели также предупреждают об осложнении пожароопасной обстановки из-за сильного ветра. В связи с этим они просят исключить использование открытого огня и по возможности откладывать проведение огневых работ на улице. Также важно проверить исправность пламегасителей отопительных печей, так как любая искра в условиях сильного ветра может вызвать сильный пожар.
В случае ЧП необходимо звонить по единому телефону экстренных служб – «112».
Спасатели также предупреждают об осложнении пожароопасной обстановки из-за сильного ветра. В связи с этим они просят исключить использование открытого огня и по возможности откладывать проведение огневых работ на улице. Также важно проверить исправность пламегасителей отопительных печей, так как любая искра в условиях сильного ветра может вызвать сильный пожар.
В случае ЧП необходимо звонить по единому телефону экстренных служб – «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловскую область ждёт аномально жаркая погода
17 апреля 2024
17 апреля 2024
Синоптики обещают похолодание в Свердловской области
22 апреля 2024
22 апреля 2024