Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управление МЧС предупреждают жителей региона о непогоде, которая ожидается в 24 и 25 апреля. В ближайшие два дня синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами, дождь со снегом и гололёдные явления.Спасатели также предупреждают об осложнении пожароопасной обстановки из-за сильного ветра. В связи с этим они просят исключить использование открытого огня и по возможности откладывать проведение огневых работ на улице. Также важно проверить исправность пламегасителей отопительных печей, так как любая искра в условиях сильного ветра может вызвать сильный пожар.В случае ЧП необходимо звонить по единому телефону экстренных служб – «112».