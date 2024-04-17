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В Берёзовском подпорная бетонная стена рухнула и раздавила автомобиль
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Берёзовском подпорная бетонная стена на улице Гагарина, 19 начала, которая удерживала грунт на склоне, обрушилась и упала на стоявший рядом автомобиль, превратив его в груду сплющенного метала. Это случилось в ночь на вторник, 23 апреля.
Как сообщает «Е1», подпорная стенка во дворе жилого дома крениться ещё в 2017 году, но управляющей компанией ООО «Ваш дом Берёзовский» не было принято мер по ликвидации угрозы. В 2023 году управляющая компания подала иск к администрации Березовского с требованием взять эту стенку на баланс как бесхозное имущество. Администрация принимать объект на баланс отказалась, рассмотрение дела затянулось – арбитражный суд Свердловской области истребовал проектную документацию у екатеринбургской компании «Ким Арди», выполнявшей проектирование жилого квартала.
Накануне арбитражный суд отложил в очередной раз заседание, но стена больше ждать не смогла – рухнула и расплющила автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших – внутри никого не было.
Как сообщает «Е1», подпорная стенка во дворе жилого дома крениться ещё в 2017 году, но управляющей компанией ООО «Ваш дом Берёзовский» не было принято мер по ликвидации угрозы. В 2023 году управляющая компания подала иск к администрации Березовского с требованием взять эту стенку на баланс как бесхозное имущество. Администрация принимать объект на баланс отказалась, рассмотрение дела затянулось – арбитражный суд Свердловской области истребовал проектную документацию у екатеринбургской компании «Ким Арди», выполнявшей проектирование жилого квартала.
Накануне арбитражный суд отложил в очередной раз заседание, но стена больше ждать не смогла – рухнула и расплющила автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших – внутри никого не было.
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