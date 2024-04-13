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В Нижнем Тагиле на Вагонке из окна второго этажа выпал шестилетний мальчик
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В воскресенье, 21 апреля, в Дзержинском районе Нижнего Тагила на улице Ильича из окна второго этажа выпал шестилетний мальчик. К счастью, он выжил. Его увезли на скорой, которую вызвала продавщица, ставшая очевидцем несчастного случая.
Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил». Ребёнок с виду был цел и не имел видимых повреждений, но, чтобы не рисковать его жизнью, медики увезли мальчика в больницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ), тупая травма живота.
В полиции информацию подтвердили. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил». Ребёнок с виду был цел и не имел видимых повреждений, но, чтобы не рисковать его жизнью, медики увезли мальчика в больницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ), тупая травма живота.
В полиции информацию подтвердили. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
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