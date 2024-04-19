В Нижнем Тагиле потушили крупный пожар в торговом комплексе





– рассказали в телеграм-канале МЧС. «Горела кровля здания на 120 квадратных метрах. Персонал и посетители вышли до прибытия пожарно-спасательных подразделений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне днём в Нижнем Тагиле в торговом комплексе на улице Зари вспыхнул крупный пожар, тушить который съехалось 10 единиц спецтехники и 24 специалиста.По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной проводки. Точную причину пожара предстоит выяснить пожарным дознавателям.