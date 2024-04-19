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В Нижнем Тагиле потушили крупный пожар в торговом комплексе
Фото: МЧС
Накануне днём в Нижнем Тагиле в торговом комплексе на улице Зари вспыхнул крупный пожар, тушить который съехалось 10 единиц спецтехники и 24 специалиста.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной проводки. Точную причину пожара предстоит выяснить пожарным дознавателям.
«Горела кровля здания на 120 квадратных метрах. Персонал и посетители вышли до прибытия пожарно-спасательных подразделений»,
– рассказали в телеграм-канале МЧС.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной проводки. Точную причину пожара предстоит выяснить пожарным дознавателям.
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