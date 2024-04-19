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Мужчина перевернулся на болотоходе и сломал позвоночник в Серовском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
19 апреля на 0 км лесной дороги деревни Магина Серовского района перевернулся болотоход.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель болотохода, двигаясь по лесной дороге, потерял контроль над управлением, вследствие чего не справился с управлением из-за чего перевернулся.
В результате ДТП водитель сломал позвоночник, госпитализирован в лечебное учреждение.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель болотохода, двигаясь по лесной дороге, потерял контроль над управлением, вследствие чего не справился с управлением из-за чего перевернулся.
В результате ДТП водитель сломал позвоночник, госпитализирован в лечебное учреждение.
На месте происшествия полицейские провели процессуальные действия, установили личность пострадавшего. У мужчины взята кровь на химико-токсикологическое исследование, по результатам которого будет установлено, находился ли водитель в состоянии опьянения. По данному факту проводится проверка
— сообщает ведомство
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