Мужчина перевернулся на болотоходе и сломал позвоночник в Серовском районе





— сообщает ведомство На месте происшествия полицейские провели процессуальные действия, установили личность пострадавшего. У мужчины взята кровь на химико-токсикологическое исследование, по результатам которого будет установлено, находился ли водитель в состоянии опьянения. По данному факту проводится проверка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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19 апреля на 0 км лесной дороги деревни Магина Серовского района перевернулся болотоход.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель болотохода, двигаясь по лесной дороге, потерял контроль над управлением, вследствие чего не справился с управлением из-за чего перевернулся.В результате ДТП водитель сломал позвоночник, госпитализирован в лечебное учреждение.