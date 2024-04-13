В Екатеринбурге разыскивают сбежавшего с места ДТП водителя «Газели»





— сообщили в ведомстве Неустановленный водитель машины «Газель», двигаясь по Лучистой, при проезде перекрестка с улицей Счастливой на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с Hyundai Solaris под управлением мужчины 1981 года рождения. Водитель «Газели» сбежал с места ДТП, ведутся розыскные мероприятия,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В ночь на 21 апреля в Екатеринбурге произошла дорожная авария, в результате которой мужчину увезли в 24-ю больницу с травмами головы, а также переломами ключицы и ноги. Виновник происшествия сбежал и сейчас разыскивается полицией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД.ДТП случилось на Лучистой, 2 в Солнечном. Там, водитель на «Газели» проехал на красный свет, врезался в Hyundai Solaris.