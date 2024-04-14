В Свердловской области в ДТП умер мотоциклист у которого не было прав





— сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловская область На месте происшествия инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа провели замеры, осмотр транспортного средства, места происшествия, обследование состояния улично-дорожной сети, составили процессуальные документы. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В результате ДТП, произошедшего вчера, 20 апреля, на 20 км автодороги п.Сарга — п.Сабик в Шалинском районе, погиб мотоциклист. По предварительным данным, водитель мотоцикла «Кавасаки» двигался с высокой скоростью, что привело к потере контроля над мотоциклом из-за чего он врезался в ограждение.Мужчина 1977 года рождения, находившийся за рулем мотоцикла, скончался от полученных травм в машине скорой помощи. По информации автоинспекторов, погибший не имел прав и находился без защитной экипировки, за исключением мотоциклетной каски.