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Стая бродячих собак держит в страхе школьников Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле, в районе улицы Окунева, возле МАОУ СОШ № 87, родителей и подростков держат в страхе стая бродячих собак.
Один из родителей выразил свою озабоченность тг-каналу «Инцидент Нижний Тагил» по поводу безопасности своего ребенка, отметив, что стала страшно отпускать его в школу одного из-за стаи собак, оккупировавших территорию вокруг школы.
Один из родителей выразил свою озабоченность тг-каналу «Инцидент Нижний Тагил» по поводу безопасности своего ребенка, отметив, что стала страшно отпускать его в школу одного из-за стаи собак, оккупировавших территорию вокруг школы.
Окунева, 45. МАОУ СОШ № 87. Глядя на это, лично мне становится страшно! Вы только посмотрите, какая стая бездомных собак бегает возле образовательного учреждения, где ежедневно ходит очень много детей,
— сообщил очевидец тг-каналу
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