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В Каменске-Уральском на берегу Исети обнаружился труп
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне в Каменске-Уральском на берегу Исети в районе одного из домов на улице Заводской обнаружили труп мужчины. Его заметил местный житель, надеявшийся спокойно порыбачить в этот день.
В телеграм-канале «Инцидент Каменск-Уральский», где опубликовали фотографии «находки», предполагают, что труп всплыл после зимы.
По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, тело может принадлежать одному из пропавших осенью 2023 года. Криминала в гибели мужчины пока не предусматривают. Для определения точной причины смерти и времени её наступления тело отправили на экспертизу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
В телеграм-канале «Инцидент Каменск-Уральский», где опубликовали фотографии «находки», предполагают, что труп всплыл после зимы.
По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, тело может принадлежать одному из пропавших осенью 2023 года. Криминала в гибели мужчины пока не предусматривают. Для определения точной причины смерти и времени её наступления тело отправили на экспертизу, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
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