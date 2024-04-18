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В Нижнем Тагиле на мальчика с инвалидностью на глазах у хозяина напала собака
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В среду, 17 апреля, в Нижнем Тагиле у дома на улице Алапаевской, 21 на 13-летнего мальчика с инвалидностью напала собака. Это произошло прямо на глазах у хозяина.
Как рассказала сообществу «Инцидент Нижний Тагил», мужчина выгуливал двух собак, одна из которых была на поводке, а другая бегала свободна без поводка и намордника. При этом, с её слов, он с виды был не в трезвом состояние. В итоге одна из собак покусала ребёнка.
В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что информацию о нападении животного зарегистрировали в ОП №19, была организована проверка.
Как рассказала сообществу «Инцидент Нижний Тагил», мужчина выгуливал двух собак, одна из которых была на поводке, а другая бегала свободна без поводка и намордника. При этом, с её слов, он с виды был не в трезвом состояние. В итоге одна из собак покусала ребёнка.
В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что информацию о нападении животного зарегистрировали в ОП №19, была организована проверка.
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