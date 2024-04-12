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В Екатеринбурге пятиклассник сломал позвоночник, упав с заброшенного моста
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на заброшенном автомобильном путепроводе, ведущим с улицы Кимовской на Некрасова, с закрытой металлической конструкции, по которой регулярно ходят дети, сорвался пятиклассник. У него подозревают перелом позвоночника.
Несчастный случай произошёл ещё во вторник, 16 апреля. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ребёнку предварительно диагностировали сотрясение мозга и компрессионный перелом грудного и поясничного отделов позвоночника. Теперь ведомство намерено разобраться, кто должен отвечать за травму школьника.
Пятиклассник сломал позвоночник, упав с заброшенного автомобильного путепровода в Екатеринбурге
Путепровод был построен через железнодорожную ветку, которая вела на Екатеринбургский мукомольный завод. Ещё относительно недавно – в 2010-х – по нему ездили автомобили, однако мост закрыли из-за большого износа. Тем не менее некоторые пешеходы используют его на свой страх и риск.
Несчастный случай произошёл ещё во вторник, 16 апреля. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ребёнку предварительно диагностировали сотрясение мозга и компрессионный перелом грудного и поясничного отделов позвоночника. Теперь ведомство намерено разобраться, кто должен отвечать за травму школьника.
«Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,
– пообещали в ведомстве.
Пятиклассник сломал позвоночник, упав с заброшенного автомобильного путепровода в Екатеринбурге
Путепровод был построен через железнодорожную ветку, которая вела на Екатеринбургский мукомольный завод. Ещё относительно недавно – в 2010-х – по нему ездили автомобили, однако мост закрыли из-за большого износа. Тем не менее некоторые пешеходы используют его на свой страх и риск.
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