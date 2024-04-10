Сон за рулём привел к ДТП с пострадавшими в Ревде





– сказали в пресс-группе. «Автоинспекторы рекомендуют водителям внимательно следить за состоянием здоровья, если вы почувствовали слабость, головокружение, головную боль, то следует немедленно остановиться – продолжать движение с такими симптомами крайне опасно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ревде на улице Герцена 45-летний водитель Mitsubishi Outlander уснул за рулём и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot, в котором ехал 37-летний мужчина со своей 13-летней дочерью – ей вследствие столкновения потребовалась госпитализация.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, пострадавшая ехала на переднем пассажирском сидении в момент аварии. И девочка, и её отец были пристёгнуты, но пострадала в ДТП только она. Её с травмами различной степени тяжести увезли в Ревдинскую городскую больницу с последующей госпитализаций. Водитель Mitsubishi в разговоре с автоинспекторами признался, что уснул за рулём, уточнив, что возвращался домой с суточного дежурства.Оба водителя успешно прошли освидетельствование на состояние опьянения – они были трезвыми.