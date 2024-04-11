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В Рефтинском пациентка психлечебницы с ножом пыталась уехать в Асбест
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Рефтинском женщина с ножом пыталась доехать на автобусе до Асбеста, не заплатив за проезд. В ответ на требование кондуктора заплатить за билет дама достала нож.
Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано Рефтинский». По их словам, после этого кондуктор выбежала на улицу и вызывала полицию. Уже прибывшие сотрудники полиции, которым женщина тоже показывала нож, забрали опасный предмет и без каких-либо проблем вывели барышню из автобуса.
Позже выяснилось, что женщина сбежала из психиатрической лечебницы, куда её поместили родственники. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции вернули пациентку обратно в палату без каких-либо происшествий. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.
Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Подслушано Рефтинский». По их словам, после этого кондуктор выбежала на улицу и вызывала полицию. Уже прибывшие сотрудники полиции, которым женщина тоже показывала нож, забрали опасный предмет и без каких-либо проблем вывели барышню из автобуса.
Позже выяснилось, что женщина сбежала из психиатрической лечебницы, куда её поместили родственники. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции вернули пациентку обратно в палату без каких-либо происшествий. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.
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