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Из-за аномальных ливней в Дубае отменили авиасообщение с Екатеринбургом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за аномальных ливней в столице ОАЭ между Екатеринбургом и Дубаем пришлось отменить авиасообщение.
Рейс авиакомпании FlyDubai из Дубая в екатеринбургский аэропорт Кольцово, который должен был состояться накануне, был отложен, а затем и вовсе отменён. Также отменили и обратный рейс из Екатеринбурга в Дубай.
Согласно данным сайта «Погода и климат», за минувшие двое суток в Дубае выпало 75,8 мм осадков, что в 25 раз больше месячной нормы осадков для апреля в этом городе.
Рейс авиакомпании FlyDubai из Дубая в екатеринбургский аэропорт Кольцово, который должен был состояться накануне, был отложен, а затем и вовсе отменён. Также отменили и обратный рейс из Екатеринбурга в Дубай.
Согласно данным сайта «Погода и климат», за минувшие двое суток в Дубае выпало 75,8 мм осадков, что в 25 раз больше месячной нормы осадков для апреля в этом городе.
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