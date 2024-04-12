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Пожар в здании колледжа в Екатеринбурге вывел на улицы десятки человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вечером 16 апреля произошёл пожар в пятиэтажном здании на улице Кузнечной. В административном здании, имеющим адрес проспект Ленина, 50а, загорелось помещение на третьем этаже.
Ещё до прибытия пожарных из здания эвакуировались 30 человек, сообщили в МЧС. В здании располагается Уральский экономический колледж и ряд других организаций.
Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.
Несмотря на небольшую площадь пожара в район пересечения проспекта Ленина и улицы Кузнечной стянулось около двух десятков автомобилей экстренных служб. В МЧС сообщили, что на происшествие были направлены 14 единиц спецтехники и 42 человека личного состава.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ещё до прибытия пожарных из здания эвакуировались 30 человек, сообщили в МЧС. В здании располагается Уральский экономический колледж и ряд других организаций.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Звеньями газодымозащитной службы была проведена разведка помещений, в ходе которой очаг возгорания был обнаружен в офисном помещении на 3 этаже. На площади 15 м.кв. возгорание было оперативно ликвидировано.
— сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области
Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Несмотря на небольшую площадь пожара в район пересечения проспекта Ленина и улицы Кузнечной стянулось около двух десятков автомобилей экстренных служб. В МЧС сообщили, что на происшествие были направлены 14 единиц спецтехники и 42 человека личного состава.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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