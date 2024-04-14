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В Свердловской области погиб проваливавшийся под лёд рыбак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на озере Таватуй погиб проваливавшийся под лёд рыбак. Это произошло вчера в 400 метрах от берега.
Очевидцами несчастного случая стали другие рыбаки, но никто из них не решился спасать своего коллегу по увлечению из-за опасения точно также провалиться в холодную воду. Они вызвали спасателей, но когда они прибыли, то было уже поздно.
Также спасатели доставили на берег другого рыбака, который находился рядом с опасным местом.
Очевидцами несчастного случая стали другие рыбаки, но никто из них не решился спасать своего коллегу по увлечению из-за опасения точно также провалиться в холодную воду. Они вызвали спасателей, но когда они прибыли, то было уже поздно.
«Прибывшие на место спасатели управления защиты от чрезвычайных ситуаций Новоуральского городского округа извлекли мужчину из воды и на аэросанях доставили его на берег, однако переохлаждение сделало своё дело: мужчина уже не подавал признаков жизни, спасти его не удалось»,
– рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Также спасатели доставили на берег другого рыбака, который находился рядом с опасным местом.
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