В Свердловской области погиб проваливавшийся под лёд рыбак





– рассказали в пресс-службе регионального МЧС. «Прибывшие на место спасатели управления защиты от чрезвычайных ситуаций Новоуральского городского округа извлекли мужчину из воды и на аэросанях доставили его на берег, однако переохлаждение сделало своё дело: мужчина уже не подавал признаков жизни, спасти его не удалось»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области на озере Таватуй погиб проваливавшийся под лёд рыбак. Это произошло вчера в 400 метрах от берега.Очевидцами несчастного случая стали другие рыбаки, но никто из них не решился спасать своего коллегу по увлечению из-за опасения точно также провалиться в холодную воду. Они вызвали спасателей, но когда они прибыли, то было уже поздно.Также спасатели доставили на берег другого рыбака, который находился рядом с опасным местом.