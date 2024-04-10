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В Екатеринбурге молодой водитель сбил двух дорожных рабочих – один скончался в больнице
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В понедельник утром в Екатеринбурге на улице Механизаторов, в районе дома №50 «Б», водитель «ВАЗа» сбил двух дорожных рабочих, один из которых впоследствии скончался в больнице.
Сообщается, что водителя привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, а также по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. По факту аварии проводится проверка.
В пресс-группе ГИБДД также добавили, что дорожные работы проводились с нарушением. В связи с этим в отношении подрядной организации было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ.
«Установлено, что за рулем легковушки находился 19-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами. Результат освидетельствования показал наличие 0,424 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, водитель был пьян»,
– рассказали в УГБИДД по Свердловской области.
Сообщается, что водителя привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, а также по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. По факту аварии проводится проверка.
В пресс-группе ГИБДД также добавили, что дорожные работы проводились с нарушением. В связи с этим в отношении подрядной организации было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ.
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