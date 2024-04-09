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В Свердловской области под воду ушёл мост через реку Ница
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Байкаловском районе Свердловской области закрыли проезд по мосту через реку Ница между селом Елань и деревней Яр из-за того, что его подтопило.
Сейчас мост патрулирует экипаж ДПС. Автоинспекторы сообщают водителям о правилах поведения в период паводка и следят за тем, чтобы автомобилисты не пытались проехать по ушедшему под воду мосту. В связи с этим рядом с опасным участком также установили дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено».
В пресс-группе также призвали отнестись к ситуации с пониманием и воздержаться от поездок в места возможных подтоплений.
Сейчас мост патрулирует экипаж ДПС. Автоинспекторы сообщают водителям о правилах поведения в период паводка и следят за тем, чтобы автомобилисты не пытались проехать по ушедшему под воду мосту. В связи с этим рядом с опасным участком также установили дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено».
«Перебраться через зону подтопления в сторону деревни Яр в настоящее время возможно только на лодке. Путей объезда данного участка нет»,
– сообщили в УГИБДД по региону.
В пресс-группе также призвали отнестись к ситуации с пониманием и воздержаться от поездок в места возможных подтоплений.
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