В Свердловской области под воду ушёл мост через реку Ница





– сообщили в УГИБДД по региону. «Перебраться через зону подтопления в сторону деревни Яр в настоящее время возможно только на лодке. Путей объезда данного участка нет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Байкаловском районе Свердловской области закрыли проезд по мосту через реку Ница между селом Елань и деревней Яр из-за того, что его подтопило.Сейчас мост патрулирует экипаж ДПС. Автоинспекторы сообщают водителям о правилах поведения в период паводка и следят за тем, чтобы автомобилисты не пытались проехать по ушедшему под воду мосту. В связи с этим рядом с опасным участком также установили дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено».В пресс-группе также призвали отнестись к ситуации с пониманием и воздержаться от поездок в места возможных подтоплений.