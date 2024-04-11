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Свердловское МЧС опровергло информацию о затопленных участках в Невьянске
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В свердловском управлении МЧС опровергли информацию о паводке в Невьянске, где якобы из-за вышедшего из берегов городского пруда затопило несколько улиц и участков.
Информацию опубликовало местное издание, подкрепившее паводок фотографиями.
Информацию опубликовало местное издание, подкрепившее паводок фотографиями.
«В Невьянске в настоящий момент не зафиксировано подтопления жилых домов и придомовых территорий. Фото из публикации – архивные, либо сделаны в другом месте»,
– заявили спасатели.
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