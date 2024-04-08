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В Екатеринбурге на Вторчермете под колёса легковушки угодил пешеход
Скрин из видео: «Е1»
В Екатеринбурге на 2-й Новосибирской сбили пешехода. Молодой человек буквально вывалился на проезжую часть под колёса проезжавшей мимо легковой машины.
Об этом сообщает портал «Е1», опубликовавший кадры с видеорегистратора, на которых видно, как водитель, сбивший парня, и ещё несколько человек, ставших очевидцами, выбегают из автомобилей, чтобы помочь пострадавшему. Они вызвали на место происшествия скорую.
Позже в ГИБДД сообщили, что водитель, сбивший молодого человека, уехал с места ДТП. Сейчас его ищут. Пострадавший находится в больнице.
Об этом сообщает портал «Е1», опубликовавший кадры с видеорегистратора, на которых видно, как водитель, сбивший парня, и ещё несколько человек, ставших очевидцами, выбегают из автомобилей, чтобы помочь пострадавшему. Они вызвали на место происшествия скорую.
«[Парень] ничего не говорил, при себе был паспорт. Медики из скорой просмотрели его, увидели, что 18 лет. Прописки нет. Увезли в реанимацию»,
– рассказал один из свидетелей аварии.
Позже в ГИБДД сообщили, что водитель, сбивший молодого человека, уехал с места ДТП. Сейчас его ищут. Пострадавший находится в больнице.
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