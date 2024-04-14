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Конфликт между сожителями закончился поножовщиной в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в доме на улице Академика Парина, 43/3 конфликт между парнем и девушкой, живущих вместе, закончился поножовщиной. Сожители начали выяснять отношение в квартире и закончили в подъезде.
По словам соседей, ранее у этой парочки уже были подобные конфликты. Так, в прошлый раз молодой человек избивал свою подругу и выгонял её в подъезд вместе с вещами. В этот раз происходило то же самое, но он ещё и порезал ей руку, пишет телеграм-канал «Злой Екатеринбург», публикующий фото залитого кровью подъезда, где также валяются личные вещи девушки.
Сейчас сотрудники полиции разбираются в ситуации. По данным пресс-группы городского УМВД, 22-летняя девушка получила «телесные повреждения, не опасные для жизни. «Со слов пострадавшей, претензий к сожителю она не имеет. Проводится проверка», – добавили в полиции.
По словам соседей, ранее у этой парочки уже были подобные конфликты. Так, в прошлый раз молодой человек избивал свою подругу и выгонял её в подъезд вместе с вещами. В этот раз происходило то же самое, но он ещё и порезал ей руку, пишет телеграм-канал «Злой Екатеринбург», публикующий фото залитого кровью подъезда, где также валяются личные вещи девушки.
Сейчас сотрудники полиции разбираются в ситуации. По данным пресс-группы городского УМВД, 22-летняя девушка получила «телесные повреждения, не опасные для жизни. «Со слов пострадавшей, претензий к сожителю она не имеет. Проводится проверка», – добавили в полиции.
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