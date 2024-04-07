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В Екатеринбурге в квартире было обнаружено тело 15-летней школьницы

16.30 Воскресенье, 14 апреля 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в квартире было обнаружено тело 15-летней школьницы. По данным источника URA.RU из силовых структур, девушка умерла после того, как употребила спиртное вместе со своей 16-летней подругой и 20-летним знакомым.

По информации источника, девочки приобрели три бутылки пивного напитка в алкомаркете и отправились на Уралмаш, где употребили алкоголь. Затем они пошли гулять со знакомым. После прогулки они вернулись к старшей школьнице домой, где легли спать.

Утром девушек не смогла разбудить свою подругу. Медики, вызванные на место, констатировали смерть подростка. Причина смерти пока не установлена, но известно, что у девушки было хроническое неврологическое заболевание.

Официального ответа от СК Свердловской области или других служб нет.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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16:30 В Екатеринбурге в квартире было обнаружено тело 15-летней школьницы
15:52 В Академическом районе Екатеринбурга планируется возведение храма
14:32 Власти Екатеринбурга хотят переименовать парк Энгельса
13:37 Пилот самолета «Уральских авиалиний» назвал политику компании причиной посадки в поле под Новосибирском
13:11 Более 35 тысяч километров пройдено учетчиками для подсчета зверей и птиц в Свердловской области
12:53 В Екатеринбурге планируют добавить новые велодорожки
11:22 В Свердловской области за прошедшие сутки погибло два мотоциклиста
10:13 Екатеринбургский благотворительный фонд «НИКА» отправил 22 тонны питьевой воды жителям Орска
09:52 Силовики ворвались в салон эротического массажа
18:34 В серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» за выход в финал Кубка Гагарина будет решающий седьмой матч
18:08 Восстановлено движение поездов на участке Лобва – Коптяки в Свердловской области
17:30 Во время полицейской погони случилось ДТП с пострадавшими в Екатеринбурге
17:16 В списке победителей лотереи «Опорный край» оказались номера, не участвовавшие в розыгрыше
15:35 В Екатеринбург приедет экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, чтобы выступить в УрФУ
15:20 Дополнительную премию выплатят членам УИК Свердловской области за высокую явку избирателей на президентских выборах
15:10 Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Свердловской области, нарушив движение других поездов
13:49 Суд смягчил приговор спортсменам, пытавшимся «отжать» рынок ритуальных услуг в Сысерти
12:05 «Умный» трамвай «Довлатов» екатеринбургского производства сбил пешеходов в Санкт-Петербурге
11:42 Силовики пришли за нападавшими на работника сервиса в Екатеринбурге
09:58 10-летний ребенок выпал из окна в Екатеринбурге
20:33 Сбросивший с балкона женщину житель Дегтярска уедет на строгий режим
20:18 Смертельная автоавария с участием машины и моста произошла в Свердловской области
19:47 Уральским космонавтам раздали награды в их профессиональный праздник
19:29 Массовое отравление собак возмутило жителей Серовского района
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