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В Екатеринбурге в квартире было обнаружено тело 15-летней школьницы
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в квартире было обнаружено тело 15-летней школьницы. По данным источника URA.RU из силовых структур, девушка умерла после того, как употребила спиртное вместе со своей 16-летней подругой и 20-летним знакомым.
По информации источника, девочки приобрели три бутылки пивного напитка в алкомаркете и отправились на Уралмаш, где употребили алкоголь. Затем они пошли гулять со знакомым. После прогулки они вернулись к старшей школьнице домой, где легли спать.
Утром девушек не смогла разбудить свою подругу. Медики, вызванные на место, констатировали смерть подростка. Причина смерти пока не установлена, но известно, что у девушки было хроническое неврологическое заболевание.
Официального ответа от СК Свердловской области или других служб нет.
По информации источника, девочки приобрели три бутылки пивного напитка в алкомаркете и отправились на Уралмаш, где употребили алкоголь. Затем они пошли гулять со знакомым. После прогулки они вернулись к старшей школьнице домой, где легли спать.
Утром девушек не смогла разбудить свою подругу. Медики, вызванные на место, констатировали смерть подростка. Причина смерти пока не установлена, но известно, что у девушки было хроническое неврологическое заболевание.
Официального ответа от СК Свердловской области или других служб нет.
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