Пилот самолета «Уральских авиалиний» назвал политику компании причиной посадки в поле под Новосибирском

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Пилот компании «Уральские авиалинии» Сергей Белов раскрыл причины посадки в поле под Новосибирском в ходе повторного допроса членами комиссии Росавиации. Он заявил, что на это повлияла не ошибка экипажа, а политика авиакомпании и отношение руководства к пилотам. Об этом рассказал телеграм-канал «Авиаторщина».Сергей Белов утверждает, что авиакомпания заставляет сотрудников нарушать правила. Он привел пример, когда пилот прервал взлет из-за того, что сработала сигнализация COMPRESSOR VANE, освободил взлетную полосу и сделал запись в TLB, т.е. выполнил все предписанные процедуры, его критиковали за задержку рейса.Пилот также признал, что рекомендация авиакомпании в случае отказов следовать туда, где у «Уральских авиалиний» есть техподдержка, повлияла на его решение посадить самолет в Новосибирске. После инцидента авиакомпания убрала эту рекомендацию, понимая ее негативное воздействие на экипаж.Он также рассказал, что изменял время посадки предыдущего рейса в бортовом журнале по просьбе командира эскадрильи, чтобы скрыть нарушение минимального времени ежедневного отдыха на 20 минут.