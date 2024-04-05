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Пилот самолета «Уральских авиалиний» назвал политику компании причиной посадки в поле под Новосибирском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пилот компании «Уральские авиалинии» Сергей Белов раскрыл причины посадки в поле под Новосибирском в ходе повторного допроса членами комиссии Росавиации. Он заявил, что на это повлияла не ошибка экипажа, а политика авиакомпании и отношение руководства к пилотам. Об этом рассказал телеграм-канал «Авиаторщина».
Сергей Белов утверждает, что авиакомпания заставляет сотрудников нарушать правила. Он привел пример, когда пилот прервал взлет из-за того, что сработала сигнализация COMPRESSOR VANE, освободил взлетную полосу и сделал запись в TLB, т.е. выполнил все предписанные процедуры, его критиковали за задержку рейса.
Пилот также признал, что рекомендация авиакомпании в случае отказов следовать туда, где у «Уральских авиалиний» есть техподдержка, повлияла на его решение посадить самолет в Новосибирске. После инцидента авиакомпания убрала эту рекомендацию, понимая ее негативное воздействие на экипаж.
Он также рассказал, что изменял время посадки предыдущего рейса в бортовом журнале по просьбе командира эскадрильи, чтобы скрыть нарушение минимального времени ежедневного отдыха на 20 минут.
Сергей Белов утверждает, что авиакомпания заставляет сотрудников нарушать правила. Он привел пример, когда пилот прервал взлет из-за того, что сработала сигнализация COMPRESSOR VANE, освободил взлетную полосу и сделал запись в TLB, т.е. выполнил все предписанные процедуры, его критиковали за задержку рейса.
Пилот также признал, что рекомендация авиакомпании в случае отказов следовать туда, где у «Уральских авиалиний» есть техподдержка, повлияла на его решение посадить самолет в Новосибирске. После инцидента авиакомпания убрала эту рекомендацию, понимая ее негативное воздействие на экипаж.
Он также рассказал, что изменял время посадки предыдущего рейса в бортовом журнале по просьбе командира эскадрильи, чтобы скрыть нарушение минимального времени ежедневного отдыха на 20 минут.
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