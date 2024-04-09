Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за прошедшие сутки погибло два мотоциклиста. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.Вчера, около 15:30 часов на автодороге Большебрусянское — с. Колюткино, Заречного района, произошло ДТП, в результате которого погиб водитель мотоцикла. По предварительным данным, мужчина 1971 года рождения, житель пос. Двуреченск, управляя мотоциклом «Эндуро», не смог соблюсти безопасную дистанцию с движущемся впереди автомобилем «Тойота». В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи.Также, около 17:00 часов, произошло ДТП, в результате которого погиб молодой водитель мотоцикла на подъезде к ЖД станции Кольцово. По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Киа», не уступил дорогу двигавшемуся по попутному направлению мотоциклу «Ямаха», за рулем которого находился мужчина 1999 года рождения. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Известно, что водитель мотоцикла использовал мотошлем в момент аварии.