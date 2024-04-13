Силовики ворвались в салон эротического массажа





— рассказали в УМВД Екатеринбурга После проведенных мероприятий на одну из работниц был составлен административный протокол за занятие проституцией — 6.11 КоАП РФ. Собранные материалы будут приобщены к уже расследуемому уголовному делу по статье 241 УК РФ,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге накрыли салон эротического массажа на Авиационной, 61/2. Силовики выломали дверь и окно «спа-салона», чтобы провести обыск. Об этом рассказало УМВД по Свердловской области.Ранее в отношении владельцев заведения уже было возбуждено уголовное дело об организации занятия данной деятельностью. В рамках оперативно-розыскных мероприятий была проведена проверочная закупка, которая подтвердила факт оказания интимных услуг клиентам.