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Силовики ворвались в салон эротического массажа
Скрин из видео: ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
В Екатеринбурге накрыли салон эротического массажа на Авиационной, 61/2. Силовики выломали дверь и окно «спа-салона», чтобы провести обыск. Об этом рассказало УМВД по Свердловской области.
Ранее в отношении владельцев заведения уже было возбуждено уголовное дело об организации занятия данной деятельностью. В рамках оперативно-розыскных мероприятий была проведена проверочная закупка, которая подтвердила факт оказания интимных услуг клиентам.
Ранее в отношении владельцев заведения уже было возбуждено уголовное дело об организации занятия данной деятельностью. В рамках оперативно-розыскных мероприятий была проведена проверочная закупка, которая подтвердила факт оказания интимных услуг клиентам.
После проведенных мероприятий на одну из работниц был составлен административный протокол за занятие проституцией — 6.11 КоАП РФ. Собранные материалы будут приобщены к уже расследуемому уголовному делу по статье 241 УК РФ,
— рассказали в УМВД Екатеринбурга
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