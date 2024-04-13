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Восстановлено движение поездов на участке Лобва – Коптяки в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 13 апреля, в 4:38 на участке Лобва – Коптяки Свердловской области восстановлено движение поездов после временного прекращения из-за схода вагона-цистерны грузового состава. Инцидент произошел 12 апреля вечером, в результате чего были задержаны пассажирские поезда №127 Екатеринбург — Приобье и №383 Нижний Тагил — Приобье.
Пассажирский поезд №128, следующий из Приобье в Екатеринбург, был перенаправлен через Алапаевск. Для пассажиров скоростного электропоезда №7079 «Финист» была организована доставка автотранспортом от станции Лобва.
Пассажирский поезд №128, следующий из Приобье в Екатеринбург, был перенаправлен через Алапаевск. Для пассажиров скоростного электропоезда №7079 «Финист» была организована доставка автотранспортом от станции Лобва.
Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства и предпринимает все необходимые меры для ввода поездов в график,
— написали в тг-канале
Свердловской железной дороги
Свердловской железной дороги
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