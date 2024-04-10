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Во время полицейской погони случилось ДТП с пострадавшими в Екатеринбурге
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Ночь 12 апреля в Екатеринбурге произошла авария в результате полицейской погони. Как сообщает URA.RU, автомобиль Mercedes, уходивший от полиции, не справился с управлением на перекрестке Амундсена — Объездная и столкнулся с бордюром, перевернувшись.
В результате ДТП пострадала девушка 1992 года рождения, которая была доставлена в лечебное учреждение с различными травмами. По данному случаю проводится проверка, как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
В момент аварии в машине находились еще два человека, которые после происшествия смогли передвигаться самостоятельно.
В результате ДТП пострадала девушка 1992 года рождения, которая была доставлена в лечебное учреждение с различными травмами. По данному случаю проводится проверка, как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
В момент аварии в машине находились еще два человека, которые после происшествия смогли передвигаться самостоятельно.
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