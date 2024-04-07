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Силовики пришли за нападавшими на работника сервиса в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ночь на 12 апреля на улицу Шекспира пришли силовики в рамках расследования уголовного дела по статье о хулиганстве. Причиной стал конфликт, который начался на улице Черепанова, 23, где пятеро мужчин напали на работника мастерской по ремонту инструментов. Об этом сообщает E1.RU.
Директор мастерской Юрий рассказал свою версию событий, объяснив, что конфликт начался из-за парковки. После словесной перепалки один из мужчин начал физически нападать на Юрия, который взял отбойник и выстрелил вверх в попытке напугать нападавших. Один из них получил царапину по щеке.
Однако через полчаса мужчины вернулись с подкреплением и жестоко напали на работника мастерской Александра, который не участвовал в первоначальном конфликте. Они избили его, используя кулаки, ноги и газовый баллончик.
Директор мастерской Юрий рассказал свою версию событий, объяснив, что конфликт начался из-за парковки. После словесной перепалки один из мужчин начал физически нападать на Юрия, который взял отбойник и выстрелил вверх в попытке напугать нападавших. Один из них получил царапину по щеке.
Однако через полчаса мужчины вернулись с подкреплением и жестоко напали на работника мастерской Александра, который не участвовал в первоначальном конфликте. Они избили его, используя кулаки, ноги и газовый баллончик.
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