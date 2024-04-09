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Смертельная автоавария с участием машины и моста произошла в Свердловской области
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Поездка по дороге «Екатеринбург-Серов» закончилась гибелью для водителя автомобиля марки «Лада Веста». В 18 километрах от уральской столицы мужчина попал в ДТП с летальным исходом.
По сведениям от сотрудников Госавтоинспекции вырисовывается следующая картина произошедшего. Отечественный автомобиль следовал от Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила. Водитель, судя по всему, выбрал небезопасную скорость и, приближаясь к мосту, нависающему над дорогой, потерял контроль над своим транспортным средством. «Лада» съехала в кювет и на полной скорости врезалась в бетонную опору моста.
Такова предварительная версия следственно-оперативной группы местного ОВД. Подтвердится ли она, установит дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.
Про погибшего водителя известно, что родился он в 1974 году. От полученных травм он скончался на месте. Прибывшая бригада медиков обнаружила в разбившемся автомобиле лишь остывающее тело.
По сведениям от сотрудников Госавтоинспекции вырисовывается следующая картина произошедшего. Отечественный автомобиль следовал от Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила. Водитель, судя по всему, выбрал небезопасную скорость и, приближаясь к мосту, нависающему над дорогой, потерял контроль над своим транспортным средством. «Лада» съехала в кювет и на полной скорости врезалась в бетонную опору моста.
Такова предварительная версия следственно-оперативной группы местного ОВД. Подтвердится ли она, установит дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.
Про погибшего водителя известно, что родился он в 1974 году. От полученных травм он скончался на месте. Прибывшая бригада медиков обнаружила в разбившемся автомобиле лишь остывающее тело.
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