Смертельная автоавария с участием машины и моста произошла в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Поездка по дороге «Екатеринбург-Серов» закончилась гибелью для водителя автомобиля марки «Лада Веста». В 18 километрах от уральской столицы мужчина попал в ДТП с летальным исходом.По сведениям от сотрудников Госавтоинспекции вырисовывается следующая картина произошедшего. Отечественный автомобиль следовал от Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила. Водитель, судя по всему, выбрал небезопасную скорость и, приближаясь к мосту, нависающему над дорогой, потерял контроль над своим транспортным средством. «Лада» съехала в кювет и на полной скорости врезалась в бетонную опору моста.Такова предварительная версия следственно-оперативной группы местного ОВД. Подтвердится ли она, установит дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.Про погибшего водителя известно, что родился он в 1974 году. От полученных травм он скончался на месте. Прибывшая бригада медиков обнаружила в разбившемся автомобиле лишь остывающее тело.