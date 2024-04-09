В Свердловской области в столкновении с грузовиком погибла пассажирка Renault





– сообщили в УГИБДД по региону. «На месте ДТП работает следственно-оперативная группа по установлению причин и обстоятельств ДТП»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области на 161-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» примерно в 11 часов произошла смертельная авария с участием легкового Renault Logan и грузового Freightliner.По предварительным данным, грузовик не выдержал безопасную дистанцию до легковушки, которая ехала впереди, и допустил столкновение, в результате которого погибла 67-летняя пассажирка. Она скончалась до прибытия бригады скорой помощи.В пресс-группе автоинспекции также добавили, что в связи с аварией движение осуществляется по одной полосе.