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В екатеринбургской школе №151 девятикласснику вонзили в ногу ручку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в 151-й школе десятиклассник вонзил ручку в бедро девятикласснику. Теперь в причинах конфликта учеников разбираются сотрудники полиции.
По данным «Е1», девятиклассник постоянно доставал других учащихся. Воткнувший ему в ногу ручку десятиклассник, как утверждается, не выдержал издевательств. Сейчас пострадавший юноша находится в больнице. Ему поставили капельницу, чтобы не допустить заражения крови.
Ранее в местных телеграм-каналах сообщали, что школьник мог быть ранен ножом, но в полиции такой слух опровергли.
По данным «Е1», девятиклассник постоянно доставал других учащихся. Воткнувший ему в ногу ручку десятиклассник, как утверждается, не выдержал издевательств. Сейчас пострадавший юноша находится в больнице. Ему поставили капельницу, чтобы не допустить заражения крови.
Ранее в местных телеграм-каналах сообщали, что школьник мог быть ранен ножом, но в полиции такой слух опровергли.
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