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В Екатеринбурге у дома на улице Новгородцевой погиб школьник
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возле дома по улице Новгородцевой погиб ребёнок. Его тело обнаружили на асфальте возле подъезда. На месте работают силовики.
По данным портала «Е1», погибший ребёнок – это 12-летний мальчик. Смерть наступила примерно в 14.00, когда он вернулся из школы. По некоторым данным, в школу вызывали его мать.
В полиции и СК ситуацию пока не комментируют и подробностей не раскрывают. Обстоятельства гибели школьника выясняются.
По данным портала «Е1», погибший ребёнок – это 12-летний мальчик. Смерть наступила примерно в 14.00, когда он вернулся из школы. По некоторым данным, в школу вызывали его мать.
В полиции и СК ситуацию пока не комментируют и подробностей не раскрывают. Обстоятельства гибели школьника выясняются.
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