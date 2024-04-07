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В Екатеринбурге у дома на улице Новгородцевой погиб школьник

17.10 Четверг, 11 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возле дома по улице Новгородцевой погиб ребёнок. Его тело обнаружили на асфальте возле подъезда. На месте работают силовики.

По данным портала «Е1», погибший ребёнок – это 12-летний мальчик. Смерть наступила примерно в 14.00, когда он вернулся из школы. По некоторым данным, в школу вызывали его мать.

В полиции и СК ситуацию пока не комментируют и подробностей не раскрывают. Обстоятельства гибели школьника выясняются.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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12:14 Свердловские врачи удалили двухкилограммовую опухоль у пятилетней девочки
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11:11 Режущую себя стеклом голую екатеринбурженку увидели в окне дома на Стрелочников
10:45 Прокуратура заинтересовалась качеством воды в свердловском посёлке Баранчинский
10:11 За неделю в Свердловской области пресекли 11071 нарушение ПДД
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19:01 Несовершеннолетних подростков задержали в Нижнем Тагиле с наркотой
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