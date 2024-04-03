В Первоуральске задержали мужчину, пристававшего к 13-летней школьнице

рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Первоуральск».

«Мужчина, подсев к ребёнку, рукой пытался залезть под куртку и гладил внутреннюю сторону бедра. После мужчина написал в телефоне, что у него большой половой орган, и показал это подростку. Это всё видели и снимали окружающие»,