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В Первоуральске задержали мужчину, пристававшего к 13-летней школьнице
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске задержали неадекватного мужчину, которого подозревают в домогательствах к 13-летнией школьнице. По словам очевидцев, неадекват подсел к девочке в автобусе и приставал к ней на глазах у других пассажиров.
Позже он бегал по микрорайону Талица, где перепугал прохожих, которые в итоге вызывали полицию. По данным URA.RU, когда мужчину привезли в отделение полиции, выяснилось, что на него уже написали заявления родители девочки, к которой он приставал. По некоторым данным, мужчина в момент задержания был под наркотиками и заявлял, что ничего не помнит.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что задержанным оказался 45-летний местный житель. Его доставили в районный суд, где приняли решение об аресте на трое суток. По его словам, арестованный ранее был судим за кражу, угрозу убийством, разбой, незаконное приобретение наркотиков.
Собранные на неадеквата материалы в ближайшее время должны будут передать следователям. Они будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине могут предъявить обвинение по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста» или «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
«Мужчина, подсев к ребёнку, рукой пытался залезть под куртку и гладил внутреннюю сторону бедра. После мужчина написал в телефоне, что у него большой половой орган, и показал это подростку. Это всё видели и снимали окружающие»,
– рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Первоуральск».
Позже он бегал по микрорайону Талица, где перепугал прохожих, которые в итоге вызывали полицию. По данным URA.RU, когда мужчину привезли в отделение полиции, выяснилось, что на него уже написали заявления родители девочки, к которой он приставал. По некоторым данным, мужчина в момент задержания был под наркотиками и заявлял, что ничего не помнит.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что задержанным оказался 45-летний местный житель. Его доставили в районный суд, где приняли решение об аресте на трое суток. По его словам, арестованный ранее был судим за кражу, угрозу убийством, разбой, незаконное приобретение наркотиков.
Собранные на неадеквата материалы в ближайшее время должны будут передать следователям. Они будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине могут предъявить обвинение по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста» или «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
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