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В Первоуральске задержали мужчину, пристававшего к 13-летней школьнице

16.23 Четверг, 11 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске задержали неадекватного мужчину, которого подозревают в домогательствах к 13-летнией школьнице. По словам очевидцев, неадекват подсел к девочке в автобусе и приставал к ней на глазах у других пассажиров.

«Мужчина, подсев к ребёнку, рукой пытался залезть под куртку и гладил внутреннюю сторону бедра. После мужчина написал в телефоне, что у него большой половой орган, и показал это подростку. Это всё видели и снимали окружающие»,

рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Первоуральск».


Позже он бегал по микрорайону Талица, где перепугал прохожих, которые в итоге вызывали полицию. По данным URA.RU, когда мужчину привезли в отделение полиции, выяснилось, что на него уже написали заявления родители девочки, к которой он приставал. По некоторым данным, мужчина в момент задержания был под наркотиками и заявлял, что ничего не помнит.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что задержанным оказался 45-летний местный житель. Его доставили в районный суд, где приняли решение об аресте на трое суток. По его словам, арестованный ранее был судим за кражу, угрозу убийством, разбой, незаконное приобретение наркотиков.

Собранные на неадеквата материалы в ближайшее время должны будут передать следователям. Они будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине могут предъявить обвинение по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста» или «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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12:14 Свердловские врачи удалили двухкилограммовую опухоль у пятилетней девочки
11:31 В Свердловской области 12 апреля объявят особый противопожарный режим
11:11 Режущую себя стеклом голую екатеринбурженку увидели в окне дома на Стрелочников
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19:44 Проехавшимся стоя пассажирам «Ласточки» вернули деньги за билеты
19:22 Некоторые автобусы со следующей недели начнут ездить в Екатеринбурге по-летнему
19:01 Несовершеннолетних подростков задержали в Нижнем Тагиле с наркотой
18:39 В Екатеринбурге появилась улица Станислава Набойченко
18:12 За нанесение ущерба РЖД осуждены два железнодорожных начальника
18:00 Дом Кино в Екатеринбурге захватили мультики
17:46 После нагоняя от прокуратуры «Североуральский Водоканал» погасил долги перед работниками в 4,1 млн рублей
17:30 В Екатеринбурге олимпийский чемпион через суд взыскал с магазина техники 244 тысячи за неисправный телевизор
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