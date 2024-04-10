В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта разбилась Kia





– сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводят на месте инцидента процессуальные действия, устанавливают личности участников. По данному факту органы внутренних дел проведут расследование, в рамках которого будет установлена окончательная причина произошедшего»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 10 апреля, в Екатеринбурге в районе 18-го километра дублера Сибирского тракта разбилась Kia, ехавшая со стороны Тюмени. В результате два человека погибли, ещё два серьезно пострадали – их увезли в ближайшее лечебное учреждение.По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, вследствие чего машина вылетела за пределы проезжей части и опрокинулась. В результате ДТП два пассажира погибли. Ещё один пассажир и водитель доставлены в больницу.