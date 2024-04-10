Сразу две аварии произошли на Пермском тракте недалеко от Ревды





– сообщили в УГБИДД по Свердловской области. «Транспортные средства получили механические повреждения. Экипаж ДПС работает на местах ДТП, оказывает помощь автомобилистам в оформлении процессуальных документов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На Пермском тракте недалеко от Ревды произошли сразу две аварии. Одна в районе 340-го километра, а вторая в районе 338-го.В первом случае причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции до впередиидущего автомобиля. Так водитель Ford допустил столкновение с Mazda, которую от удара отбросило на также впереди движущийся грузовик Scania.Во втором случае водитель разогнался слишком сильно. Не ожидав, что впереди будет пробка, он был вынужден резко затормозить, в результате чего его Toyota Camry занесло на ограждение.К счастью, в обоих случаях никто из людей не пострадал.