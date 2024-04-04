Из-за неудачного перестроения в Екатеринбурге на Щербакова столкнулись три автомобиля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Во вторник, 9 апреля, утром в Екатеринбурге на улице Щербакова столкнулись три автомобиля из-за того, что один из водителей неудачно перестроился. В результате аварии пострадала восьмилетняя девочка, ехавшая в одной из машин.По предварительным данным, водитель Renault Duster при перестроении создал помеху, столкнулся с попутным Honda Stepwgn, ехавшим сзади, и от удара врезался в Ford Kuga, идущий спереди. В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Honda – её увезли в ДГКБ №9. Известно, что она сидела на заднем пассажирском сидении и была пристегнута штатным ремнём безопасности.Установлено, что водитель Renault – 50-летний мужчина с 24-летним стажем вождения, ранее не привлекавшийся к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В момент аварии был трезв.По факту аварии проводится проверка, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.