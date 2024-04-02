На дороге между Пермью и Екатеринбургом произошла смертельная авария

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Трагическое происшествие зафиксировано сегодня на автодороге «Пермь-Екатеринбург». На 207 её километре в ДТП попала иномарка, водитель которой погиб.По данным Госавтоинспекции Свердловской области, погибший — 24-летний житель города Красноуфимска. За рулём своего автомобиля марки «Митсубиси» он возвращался из Перми, когда вдруг потерял контроль за машиной. Иномарка съехала с проезжей части и скатилась с насыпи, перевернувшись при этом. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Бригаде «Скорой помощи» по прибытии на место происшествия оставалось только констатировать смерть.Расследование обстоятельств смертельного происшествия ещё продолжается. Сотрудники Госавтоинспекции склоняются к тому, что ДТП произошло из-за усталости погибшего водителя.