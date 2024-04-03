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Смертельное ДТП произошло под Екатеринбургом с участием грузовика с щебнем
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, около 01.30, под Екатеринбургом произошла смертельная авария с участием «ВАЗ2114» и грузовика SITRAK, груженого щебнем. Вследствие ДТП в больнице скончалась водительница отечественной легковушки.
По предварительным данным, 33-летняя женщина вместе с 5-летним мальчиком ехала со стороны посёлка Сысерть в сторону Полевского тракта, но на подъезде к посёлку Шабровский она по неизвестным причинам выехала на встречную полосу, где ехал грузовик с щебнем. В результате аварии водительница и её малолетний пассажир получили травмы, с которыми были доставлены в разные лечебные учреждения, в одном из которых позже женщина скончалась.
Отмечается, что ребёнок перевозился в детском кресле, соответствующем его росту и весу. Грузовиков управлял 33-летний мужчина с 16-летним стажем. За всё время он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 27 раз. По его словам, «ВАЗ» неожиданно выехал на него со встречной полосы. Он вывернул руль, пытаясь избежать столкновение, в результате чего грузовик опрокинулся и щебень высыпался на дорогу.
По предварительным данным, 33-летняя женщина вместе с 5-летним мальчиком ехала со стороны посёлка Сысерть в сторону Полевского тракта, но на подъезде к посёлку Шабровский она по неизвестным причинам выехала на встречную полосу, где ехал грузовик с щебнем. В результате аварии водительница и её малолетний пассажир получили травмы, с которыми были доставлены в разные лечебные учреждения, в одном из которых позже женщина скончалась.
«Установлено, что погибшая имела общий стаж вождения управления транспортными средствами 6 лет, к административной ответственности привлекалась 2 раза. Состояние водителя будет установлено по результатам назначенной сотрудниками полиции химико-токсикологической экспертизы»,
– сообщили в УГИБДД региона.
Отмечается, что ребёнок перевозился в детском кресле, соответствующем его росту и весу. Грузовиков управлял 33-летний мужчина с 16-летним стажем. За всё время он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 27 раз. По его словам, «ВАЗ» неожиданно выехал на него со встречной полосы. Он вывернул руль, пытаясь избежать столкновение, в результате чего грузовик опрокинулся и щебень высыпался на дорогу.
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