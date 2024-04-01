Двух братьев вытащили мёртвыми из овощной ямы в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Страшную находку сделали в минувшие выходные жители Каменска-Уральского. В заброшенной овощной яме лежали бездыханные тела двух мужчин, которые при установлении личностей оказались родными братьями.Тела двух братьев лежали в заброшенной овощной яме, расположенной на улице Привокзальной. Для того, чтобы извлечь их на поверхность из-под земли, пришлось применять спецтехнику. «На месте происшествия представителями полиции и СКР обнаружены бензиновый генератор, электроудлинитель и пила для резки металла», — сообщил начальник пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.Наличие бензинового генератора позволило следователям предположить, что братья спустились в яму для каких-то работ и погибли, надышавшись угарным газом, испускаемого включенным генератором. Именно отравление угарным газом рассматривается как основная версия произошедшего. И ничто не указывает на криминальный характер гибели двух жителей Каменска-Уральского. Однако, «для определения точной причины смерти погибших назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы», — пояснил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.